In Ossola, durante i controlli del fine settimana, i carabinieri hanno fermato un’autovettura con a bordo un noto pregiudicato della zona che sottoposto ad un controllo approfondito ha permesso, ai militari, di trovare, ben nascosta all’interno dell’auto, una mazza da baseball.

Il conducente non ha saputo giustificarne il possesso e la mazza è stata sequestrata. Per entrambi i conducenti è scattata la denuncia per porto di armi od oggetti atti ad offendere.