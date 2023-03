A Santa Maria Maggiore la mostra che celebra le donne vigezzine

In concomitanza con la Festa della Donna, presso la Casa del Profumo Feminis Farina di Santa Maria Maggiore, si terrà la mostra 'Fèman' realizzata dall’artista vigezzina Serena Guerra. L’inaugurazione si terrà proprio l’8 marzo alle ore 17.30.

Si tratta di un omaggio alle donne della Valle dei Pittori, in quanto le opere di Serena, ritraggono le donne di un tempo nelle loro attività quotidiane. I lavori, realizzati principalmente su legno di montagna, sposano la tecnica mista dell’artista, che utilizza sia legno sia altro materiale di recupero che la montagna offre. “Trasformo in Arte, ciò che le montagne mi regalano” ci dice Serena.

Lo scopo è quello di sensibilizzare la figura della donna e dare un tributo a quella generazione di donne che dedicarono anima e corpo al nostro territorio. “Ogni opera nasce per ricordare le nostre radici -commenta la Guerra-. Vi è un mio lavoro particolarmente significativo dal titolo 'Fadía', che in dialetto Craveggese significa 'fatica'. Raffigura una donna che alza un 'rasùn' stracolmo di foglie. Si, perché una volta ogni cosa era preziosa, anche le foglie. Esse venivano usate come giaciglio per il bestiame nelle stalle. Ed ogni qualvolta si sporcavano, venivano sostituite con altre pulite. Un’opera che ho voluto dedicare a chi ancora nella montagna ci crede, e che la fa vivere. Le donne avevano tante responsabilità: dal lavoro nei campi, alla famiglia e credo che questo nella storia sia stato poco valorizzato o comunque dato per scontato”.





La mostra sarà esposta alla Casa del Profumo dall’8 marzo al 16 aprile. Per chi volesse seguire Serena Guerra https://seren-art.com/