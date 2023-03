Montagna Viva: il movimento politico ticinese si confronta con i frontalieri vigezzini

Incontro elettorale "fuori porta" per il movimento politico ticinese Montagna Viva coordinato da Germano Mattei. Il 9 marzo a Santa Maria Maggiore si svolgerà un confronto sulle tematiche elettorali con i frontalieri vigezzini. “L'iniziativa -spiega Mattei- già in passato aveva riscosso attenzione e successo. Ringrazio in particolare Antonio Locatelli, presidente associazione dei frontalieri, per la collaborazione assicurata nell'organizzazione dell'incontro”. (Per motivi organizzativi è consigliabile iscriversi all'evento via mail: montagnaviva@bluewin.ch / cell. 0041 79 428 40 59)

Il programma di giovedì al Ristorante Locarno di via Risorgimento 9 prevede: alle 19 benvenuto e aperitivo conviviale, alle 19.30 confronto con i frontalieri sul nuovo accordo fiscale italo-svizzero, il futuro del telelavoro e infine la presenza dei grandi predatori, lupi in particolare, nelle zone di confine. Saluto e introduzione di Germano Mattei, coordinatore del Movimento di MontagnaViva, Antonio Locatelli, presidente Coordinamento Vco frontalieri. La parola passerà poi ai sindaci e ai lavoratori oltreconfine per il dibattito pubblico. Alle 20:30 cena con menù a sorpresa (prenotazioni allo 079 428 40 59).

Il prossimo appuntamento pubblico di Montagna Viva, sarà sabato 18 marzo al mercato di Bellinzona. Dettagli e informazioni sui prossimi incontri elettorali http://montagna-viva.ch