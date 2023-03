San Domenico Ski, segnale cellulari assicurato grazie ad un nuovo impianto

Grazie a Cellnex Italia, leader nello sviluppo di soluzioni digitali e dedicate per il potenziamento della rete cellullare pubblica, gli escursionisti, gli sciatori e i visitatori di San Domenico Ski, comprensorio montano estivo ed invernale tra Italia e Svizzera, potranno disporre di una connessione mobile multi-operatore 4G stabile, sicura e performante. I sistemi DAS (Distribuited Antenna System) di Cellnex, installati outdoor in condizioni ambientali sfidanti, hanno consentito di ampliare la copertura della rete cellulare pubblica a zone fino ad ora non servite, garantendo così comunicazioni e servizi di emergenza anche in alta quota in questa zona dell'Ossola.

“Siamo molto soddisfatti dell’accordo con San Domenico Ski che ci ha consentito di superare una nuova frontiera e portare soluzioni DAS per la prima volta in alta quota - dichiara Giovanni Curione Operators Sales Director di Cellnex Italia, e aggiunge - Si tratta di un impianto, realizzato in condizioni ambientali e climatiche avverse, che oltre a consentire agli utenti di usufruire di una connessione cellulare, voce e dati, stabile e performante garantirà anche la possibilità di effettuare comunicazioni di emergenza”.

Cellnex è la società leader nello sviluppo di soluzioni digitali e dedicate per il potenziamento della rete cellullare pubblica oggi note come DAS (Distributed Antenna System) e Small Cells. Gli impianti DAS sono cablati in fibra e costituiti da una rete di mini-antenne a minimo impatto visivo ed elettromagnetico. Gli impianti di risalita sono l’infrastruttura base che ha reso possibile la realizzazione del progetto. Il rilegamento ottico tra la stazione dello shelter, a cui è collegato l’impianto DAS outdoor, e il ponte radio installato da Cellnex in cima alla montagna, è stato possibile, infatti, grazie alla cablatura di fibra ottica già esistente lungo tutti gli impianti di risalita. L’impianto, oltre ad assicurare la copertura del segnale mobile su tutto il comprensorio invernale ed estivo, assicura anche la presenza di segnale degli operatori telefonici nel paese di San Domenico di Varzo e in gran parte della vallata.

“Si tratta di un risultato di notevole importanza per noi - dichiara Andrea Malagoni di San Domenico Ski -. Non solo per la possibilità di garantire a tutti i nostri visitatori un servizio di comunicazione efficiente e stabile, ma soprattutto per garantire maggiore sicurezza nelle situazioni di emergenza dal momento che le comunicazioni in montagna, per la conformazione del territorio e delle valli non sempre sono semplici. Con questa installazione siamo ora in grado di coprire una vasta zona prima totalmente priva di segnale.”

Cellnex Italia, costantemente classificata negli ultimi anni come una delle aziende più sostenibili in Italia e prima azienda del Paese ad aver conseguito la certificazione PDR125 sulla parità di genere, fa parte del gruppo Cellnex Telecom, principale operatore d’infrastrutture di telecomunicazioni wireless in Europa.

informazioni su: https://www.cellnextelecom.it