Sotto controllo l'incendio sulle alture di Premosello

Continua la bonifica e sono ripresi i voli dell’elicottero per bagnare ulteriormente la zona dell’incendio scoppiato lunedì sera sotto la palestra di arrampicata del Sasso Bianco.

Gli ultimi aggiornamenti arrivano da Luca Chessa, consigliere di maggioranza del Comune di Premosello Chiovenda.“Ho raggiunto le squadre dell’AIB di Premosello che operano ormai dalle 21.30 di ieri sera e hanno riferito che solo grazie al tempestivo intervento di ieri, alle prime avvisaglie del rogo, sono riusciti a interrompere il fronte delle fiamme proprio sulla linea del sentiero che da Colloro raggiunge Genestredo -spiega il consigliere comunale-. Se fossero arrivati solo pochi minuti dopo, l’incendio sarebbe scappato di mano e avrebbe avuto conseguenze ben più gravi, vista la zona molto scoscesa e pericolosa in cui stanno intervenendo. Sul luogo sono arrivati anche i carabinieri del gruppo forestale del Parco Nazionale della Val Grande per fare i primi rilievi e accertare le cause dell’incendio. Entro sera -segnala Chessa- tutta la zona dovrebbe essere messa in sicurezza e l’incendio definitivamente domato”.