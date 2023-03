Primule sotto l'Albero della Vita, iniziativa della Pro Loco per l'8 Marzo

Un cartello con delle frasi di solidarietà verso le donne e delle primule disseminate sotto l'Albero della Vita di piazza Rovereto. Poi una sedia con appoggiate delle scarpette rosse, simbolo della violenza di genere, una bambola, un giocattolo e un cappello maschile.

È l'installazione che la Pro Loco di Domodossola ha voluto proporre alla città in occasione della Festa della Donna. L'associazione locale di promozione del territorio domese ha organizzato l'iniziativa nei pressi della nuova sede in palazzo Mellerio concessa in comodato d'uso gratuito dal Comune.

Il nuovo direttivo ha annunciato di avere in cantiere diverse nuove attività e di voler intensificare la campagna di tesseramento.