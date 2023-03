Vogogna, presentazione del romanzo di Valeria Tron 'L'equilibrio delle lucciole'

Presentazione del romanzo d'esordio 'L'equilibrio delle lucciole' a Vogogna sabato 11 marzo. Alle 16 nella sala di Palazzo Pretorio l'autrice Valeria Tron dialogherà con Lara Fasoletti, della Libreria La Pagina di Villadossola. L'incontro è organizzato dall' associazione Il Sogno di Giulietta.

Cantautrice, finalista al Premio Tenco, Tron è anche illustratrice, mediatrice culturale e artigiana del legno in Val Germanasca, dove è nata e dove vive per buona parte dell’anno. 'L’equilibrio delle lucciole' è stato proposto da Vivian Lamarque al Premio Strega 2023 per aver “dato voce alla sua gente e alla sua terra, alla comunità valdese e a un’intera cultura poco conosciuta”.



“Ogni punto di partenza -così la sinossi del libro- ha bisogno di un ritorno. Per riconciliarsi con il mondo, dopo una storia d'amore finita, Adelaide torna nel paese in cui è nata, un pugno di case in pietra tra le montagne aspre della Val Germanasca: una terra resistente dove si parla una lingua antica e poetica. È lì per rifugiarsi nel respiro lungo della sua infanzia, negli odori familiari di bosco e legna che arde, dipanare le matasse dei giorni e ricucirsi alla sua terra: 'fare la muta al cuore', come scrive nelle lettere al figlio. Ad aspettarla - insieme a una bufera di neve - c'è Nanà, ultima custode di casa, novant'anni portati con tenacia. Levì, l'altro anziano che ancora vive lassù, è stato ricoverato in clinica dopo una brutta caduta. Isolate dal mondo per quattordici giorni, nel solo spazio di quel piccolo orizzonte, le due donne si prendono cura l'una dell'altra. Mentre Adelaide si adopera per essere utile a Nanà e riportare a casa Levì, l'anziana si confida senza riserva, permettendole di entrare nelle case vuote da tempo, e consegnandole la chiave di una stanza intima e segreta che trabocca di scatole, libri ricuciti, contenitori e valigie, in cui la donna ha stipato i ricordi di molte vite, tra uomini, fiori, alberi e animali, acqua e tempo. Una biblioteca di esistenze, di linguaggi, gesti e voci, dove ogni personaggio è sentimento, un modo di amare. Fotografie, lettere, oggetti che sanno raccontare e cantare il tempo: di guerra e povertà, amori coltivati in silenzio, regole e speranza, fatica e fantasia. Un testamento corale che illumina le ombre e le rimette in equilibrio. La bellezza intensa che respira oltre la vita e rimane in attesa di parole. Tuffarsi nella memoria significa avere il coraggio di inventare un altro finale e vivere oltre il tempo che ci è stato concesso, per ritrovare il luogo intimo di ognuno. La casa”.