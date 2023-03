Per più di mezz'ora oggi alle 18.30 la strada statale 33 del Sempione all'altezza dello svincolo di Domodossola per consentire ai vigili del fuoco del distaccamento di Domodossola di liberare e mettere in sicurezza la carreggiata a causa di grossi alberi caduti per le raffiche di vento che in queste ore stanno interessando l'Ossola.

Danni anche alla segnaletica orizzontale presente sul tratto di strada colpito dalla caduta di alberi.Sul posto la polizia per regolare il traffico.