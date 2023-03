I documenti d'identità non sono loro: indagati per sostituzione di persona

Nel pomeriggio del 9 marzo, personale del Settore Polizia Frontiera di Domodossola, durante l'attività mirata ai controlli anti-terrorismo e contrasto dell'immigrazione clandestina, alla stazione di Domodossola procedeva la controllo di tre soggetti di nazionalità congolese che destavano sospetto per il loro comportamento.

I tre esibivano dei documenti d'identità francesi, che creavano negli operanti dei sospetti in merito alla genuinità dei documenti stessi, soprattutto per la presenza di fotografe non corrispondenti alle persone sottoposte a controllo. Pertanto, i poliziotti decidevano di approfondire i controlli accompagnato presso gli Uffici del Settore Polizia di Frontiera i tre stranieri. Si accertava così che tutti e tre i cittadini congolesi avevano esibito dei documenti non appartenenti a loro; mentre i documenti d'identità sottoposti ad approfondito controllo risultavano genuini.

Per tale motivo i tre soggetti, tutti nati nella Repubblica Democratica del Congo, venivano indagati in stato di libertà per il reato di sostituzione di persona. Inoltre emergeva durante gli accertamenti, che uno di loro, aveva precedentemente rubato il documento utilizzato al legittimo titolare, per tale motivo, veniva indagato anche per il reato di ricettazione.

I documenti venivano sequestrati e successivamente restituiti ai legittimi proprietari; terminati gli accertamenti di rito, essendo le tre persone irregolari nel territorio italiano, venivano conseguentemente espulse, con decreti del Questore e Prefetto del VCO.