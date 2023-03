Villette piange la scomparsa di Zita Pidò, madrina delle penne nere

Si è spenta la sera di giovedì 9 marzo presso la RSA di Re la villettese Zita Pidò della classe 1934. La mattina seguente ha ricevuto la benedizione del rettore del santuario di Re Padre Julita.



Nel 1957 aveva sposato Rocco Pidò impiegato del comune con cui ha avuto cinque figli. Un’esistenza laboriosa sin dall’infanzia, segnata a soli dieci anni dalle vicende della guerra partigiana che ha visto anche il piccolo paese vigezzino interessato da quei difficili momenti. Raccontava di quando bambina, con sua madre ed altre donne, andavano sino a Soresina nel cremasco per prendere il riso che gli uomini portavano oltreconfine; oppure quando, per procurarsi il pane “coi bollini” si recavano a piedi sino a Mergozzo. Gestì sempre a Villette una rivendita di alimentari sino alla pensione, è stata la prima donna del paese a conseguire la patente per guidare l’auto, mezzo divenuto fondamentale per il suo esercizio. Rimase vedova a soli 49 anni con l’ultimogenita ancora quindicenne.

Mai inattiva, quale membro del consiglio parrocchiale si dedicò lungamente all’amministrazione ed al decoro della chiesa del paese. Oltre alla Madonna di Re, era devota anche dell’Immacolata di Lourdes dove si era recata alcune volte in pellegrinaggio. Essendo stato il marito il primo segretario del locale gruppo alpini, rivestì con orgoglio il ruolo di madrina delle penne nere villettesi cui rimase sempre legata. Il marito, sergente degli alpini era pronipote di quel Rocco Pidò che nel 1919 a Milano fu tra i fondatori del Consiglio Nazionale dell’Ana. Ha lasciato nel lutto i figli Alberto, Franco, Daniela, Antonella e Patrizia con le rispettive famiglie che annoverano 18 tra nipoti e pronipoti (di cui due neonati), le cognate Rita Pidò e Rosa Sartoretti e numerosi cugini. Con lei scompare purtroppo una figura carismatica del paese. Il santo rosario sarà recitato la sera di venerdì 10 presso la parrocchiale di san Bartolomeo alle 20.30, mentre i funerali celebrati dal parroco padre Gavinelli si svolgeranno sabato 11 alle 15 sempre a Villette, dove la defunta giungerà dalla casa di onoranze funebri Barbieri di Santa Maria Maggiore.