Concluso il corso di patente nautica per i vigili del fuoco del Piemonte

È terminato ieri, presso il Comando Vigili del Fuoco del Verbano Cusio Ossola, un corso regionale di patente nautica di prima categoria, della durata di due settimane, al quale hanno partecipato e conseguito l’abilitazione alla conduzione di imbarcazioni a motori della potenza massima di 80 cavalli ed entro le 6 miglia dalla costa, 15 vigili del fuoco provenienti da tutti i Comandi VVF piemontesi.

Il corso è stato tenuto da quattro istruttori VVF di patenti nautiche provenienti da Piemonte, Lombardia, Veneto e Basilicata, nel periodo tra il 27 febbraio e il 10 marzo, nel rispetto del programma didattico ministeriale. L'attività formativa teorica prevedeva l’esercizio all’uso di carte nautiche, le normative che regolano la navigazione, il meteo, la sicurezza e il rischio in ambiente acquatico.

Nella fase pratica sono state effettuate prove di navigazione sul Lago Maggiore, ormeggi a moli e banchine nei comuni rivieraschi e sulle Isole Borromee. Tutti i vigili del fuoco hanno sostenuto e superato l'esame finale, dimostrando le competenze teoriche acquisite durante il corso e le capacità operative alla conduzione in autonomia e in sicurezza delle imbarcazioni a motore impiegate per soccorso tecnico urgente in acqua dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.