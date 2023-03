Approvato ordine del giorno sulle 'case green', Allasia: "Tutelare le famiglie"

"Dal Governo è stato compiuto un passo davvero importante, con il voto contrario ed il rinvio del regolamento UE sulle emissioni dei trasporti leggeri che prevede lo stop alle nuove immatricolazioni di auto col motore a combustione interna dal 2035" , lo ha affermato il Presidente del Consiglio regionale del Piemonte, Stefano Allasia che ha ribadito, però, che "si deve mantenere alta l'attenzione per evitare che altri provvedimenti di questa natura si traducano alla fine solo come attacchi all'economia del nostro Paese, e di conseguenza, vadano ad intaccare i precari equilibri finanziari di famiglie che già con difficoltà riescono ad arrivare a fine mese".

Il presidente Allasia, infatti, martedì in un ordine del giorno approvato in aula, ha auspicato che l'impegno del Governo riesca a tutelare gli interessi degli italiani anche relativamente alla proposta, al vaglio del Parlamento Europeo, che intende fissare l'obbligo per tutti gli immobili residenziali di raggiungere la classe energetica E entro il 1^ gennaio 2030.