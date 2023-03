Promozione, vince il Piedimulera, perde la Juve Domo

Sconfitta esterna per la Juve Domo. La Dufour Varallo batte i ragazzi di mister Nino per 3 a 0. Nella prima frazione granata sotto di un gol con una rete di Foresto al 17'. Nella ripresa Bleve para un calcio di rigore, al 15', ma dopo 10 minuti arriva il raddoppio di Manca. Al 45' il gol del 3 a 0 di Rovei. La Juve Domo rimane ferma a 26 punti in piena zona play out.

Vince in casa 2 a 0 il Piedimulera e lo fa contro una delle migliori del campionato, l'Arona. I gialloblu conquistano i tre punti grazie alla doppietta nel primo tempo di Martelli.