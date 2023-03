Il Portale regionale clima si arricchisce di nuove funzionalità

Il portale sul clima in Piemonte si arricchisce di una nuova importante funzionalità: lo scarico dei dati degli indicatori climatici a livello comunale. Da mero strumento di consultazione il portale diviene ora uno strumento di accesso ai dati consentendo di salvare sul proprio computer gli indicatori del Comune di interesse.

Lo segnala l'Arpa regionale che precisa come: “Il valore di ciascun indicatore riportato nel file in scarico è stato calcolato con una semplice procedura di estrazione del dato regionale a partire dai punti di ubicazione dei municipi. Non è stata effettuato alcun tipo di aggregazione”.

Il formato utilizzato per il file di scarico è il CSV (Comma Separated Values). Si tratta di un formato di file basato su testo che può essere facilmente importato in un qualsiasi programma per la gestione di fogli di calcolo. Poiché riporta anche i valori delle coordinate del municipio può essere facilmente importato anche in un programma desktop GIS come livello di punti. I punti sono proiettati nel sistema di riferimento WGS 1984 UTM Zona 32N.

La procedura di scarico è descritta nella sezione “Come consultare le mappe” al paragrafo “Scarico dati per comune”.

Parallelamente il portale è stato anche integrato della nuova sezione “Documenti tecnici” che contiene sia documentazione a supporto delle istruttorie di VIA per le opere connesse a nuovi impianti sciistici, sia analisi di carattere generale su dati osservati, tendenze e scenari climatici futuri.

Entrambe le novità sono state pensate per agevolare l’attività di responsabili di istruttorie, funzionari regionali e professionisti coinvolti in procedure di VIA.