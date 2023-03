'Erasmus+' dedicato al turismo sostenibile: 2 posti per giovani del Vco

Prima opportunità Erasmus+ offerta nell'ambito del progetto Provinciale “Live outdoor” in tema giovani, benessere, educazione all'aria aperta. Si tratta dell'Erasmus+ training "Isolated Like an Island (ILA)" – a cura di Eurodesk Vco- Vedogiovane. Il percorso di formazione internazionale a sfondo green si svolgerà dal 7-12 maggio 2023 presso l'Ostello della Gioventù 'L'Elba del Vicino' a Rio Marina, Isola d'Elba.Sono disponibili 2 posti per giovani residenti nel Vco età 18-35 interessati e attivi su temi green e di sviluppo sostenibile.

Candidature entro il 20 marzo 2023 compilando il form: https:/forms.office.com/e/ badjMauH84 Un'opportunità di confronto tra da giovani e operatori da Italia, Spagna, Grecia, Austria e Portogallo (attori di istituzioni locali, giovani e ONG locali), interessati al turismo sostenibile in luoghi rurali e isolati.

Viaggio, vitto e alloggio garantiti dai fondi Erasmus +Il fine ultime della proposta è quello di formare un team di giovani in grado di contribuire alla promozione di progetti ed iniziative di sviluppo sostenibile, in dimensione europea.Per info e iscrizioni: info Eurodesk Vco 348.3649459 - Live Outdoor- Provincia del Vco. liveoutdoor.provinciavco@ gmail.com “Live outdoor” è un progetto sostenuto da bando UPI Azione ProvincEgiovani Anno 2021_ di Provincia del Vco - Eurodesk Vco, promosso in rete con le cooperative sociali Vedogiovane, La Prateria, le Associazioni 21 Marzo e Mastronauta, ed i Consorzi dei Servizi Sociali Del Verbano, Cusio e Ossola.