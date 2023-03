'L'apprendistato', approda su Mubi il film girato all'alberghiero Rosmini

Approda su Mubi, piattaforma online che offre principalmente cinema d'autore, il film girato all'alberghiero Rosmini di Domodossola. 'L'apprendistato'. L’acclamato film del giovane regista romano Davide Maldi sarà visibile in streaming dal 18 marzo.

'L’apprendistato', come ricorderanno i lettori di Ossolanews, è stato presentato in prima mondiale al 72° festival del film di Locarno, per poi essere selezionato in numerose altre kermesse internazionali. “Dopo il giro nei cinema -sottolineano con soddisfazione dall'alberghiero Rosmini- è giunto finalmente il momento di potersi godere la pellicola comodamente sul divano di casa. Il film, apprezzato da critica e pubblico, -ricordano dall'istituto domese-, è il racconto del primo anno di formazione all’arte del servire del giovane Luca e dei suoi compagni di classe presso un prestigioso Istituto alberghiero, attraverso il complesso tessuto di regole e disciplina imposto dal mestiere e dalla vita futura che li aspetta”.