Si corre domenica il Winter Trail di Vogogna

Si corre domenica 19 marzo la 10ma edizione del Winter Trail di Vogogna. La manifestazione organizzata dall’Unione Sportiva Vogognese e dall’Atletica Avis Ossolana è valida per il campionato provinciale Fidal per società.

Previste 4 prove: una di 18 Km di livello competitivo, prima prova del Campionato provinciale Trail, a cui possono partecipare i tesserati Fidal, i tesserati a uno dei 13 enti di promozione sportiva (Eps) affiliati al Coni o i possessori della tessera annuale Runcard Fidal. In programma inoltre un trail, sempre da 18 km, e uno 10 km entrambi non competitivi, aperti a tutti. Prevista infine una prova di Nordic Walking, sempre sulla distanza di 10 Km. Alle 18 Km e alla 10 Km era possibile iscriversi online sino al 16 marzo sul sito www.wedosport.net.

Il pomeriggio di sabato 18 e il giorno della gara, nel Palazzo Pretorio di Vogogna sarà possibile ritirare il pacco gara e iscriversi a tutte le prove, ma a costo maggiorato per le 18 Km. Partenza e arrivo sono fissate in Piazza Pretorio, nel centro storico di Vogogna. Accattivante il percorso, prevalentemente pianeggiante, che si snoderà lungo sentieri, piste ciclabili, boschi, ampie radure, le sponde del fiume Toce, l’Oasi Naturale del Bosco Tenso di Premosello Chiovenda e, infine, l’unica breve salita per attraversare la corte del Castello Visconteo di Vogogna.

“Importante far notare -spiegano gli organizzatori- che, fatta eccezione per il Nordic Walking, il Winter Trail è la prima prova del circuito Avis Cup 2023, circuito che prevede 4 gare e 2 classifiche finali, una per i migliori piazzamenti, la seconda per la semplice partecipazione. L’iscrizione all’Avis Cup è automatica per chi correrà domenica 19 marzo”.

Informazioni e regolamento del circuito sul sito www.traildelcalvario.com.

Parte del ricavato del Winter Trail andrà in beneficenza all’Auser di Villadossola, associazione di volontariato e promozione sociale, impegnata nel favorire l'invecchiamento attivo degli anziani e valorizzare il loro ruolo nella società. Verranno inoltre raccolte scarpe usate per il Centro Aiuti per l’Etiopia di Verbania.

Programma, regolamento, modalità di iscrizione sono reperibili sul sito www.atletica-avis-ossolana.it e sulla pagina Facebook dell’evento.