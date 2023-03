Manifattura di Domodossola protagonista nel nuovo programma di Rete 4

La Manifattura di Domodossola protagonista di 'Energie in Viaggio', il nuovo programma televisivo in onda su Rete 4 condotto da Lucilla Agosti, Massimiliano Rosolino e Enrico Bertolino. L'azienda ossolana ha ospitato la troupe per le riprese il 17 marzo.

Il programma propone un viaggio tra le diverse Regioni d’Italia per raccontare le azioni virtuose che le eccellenze del nostro Paese mettono in pratica per salvaguardare il territorio in cui viviamo. Venerdì era presente la conduttrice televisiva e radiofonica Lucilla Agosti, accompagnata all’interno dell’azienda dalle titolari Giulia e Silvia Polli.

“Durante il percorso tra i vari reparti -spiegano da Manifattura Domodossola- è stato possibile vedere come viene realizzata una cintura di cuoio riciclato dall’inizio alla fine: dal taglio della materia prima, alla colorazione, fino all’intreccio e al prodotto finito vero e proprio. Nella puntata è stato dato ampio spazio alla sostenibilità ambientale e all’economia circolare, tematiche molto a cuore all’azienda ossolana da decenni. Non sono mancanti i momenti di intrattenimento con Lucilla Agosti che è stata coinvolta attivamente nella realizzazione di una cintura”.

La puntata di 'Energie in Viaggio' con il servizio sull'azienda ossolana sarà trasmessa sabato 15 aprile alle 11 su Rete 4.