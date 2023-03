Un altro cervo investito a Druogno

Ennesimo incidente causato da con un grosso cervo maschio sulle strade dell’Ossola. Stavolta è successo nel territorio di Druogno, in Valle Vigezzo. L’animale investito ha sfondato il cristallo del veicolo causando anche danni ingenti alla vettura. Per fortuna il conducente è uscito illeso dallo scontro. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia provinciale per i rilievi e per la rimozione del grosso cervo. Il veicolo è stato recuperato con il carro attrezzi.

''Invitiamo gli automobilisti a moderare le velocità nelle ore notturne poiché in primavera cervi e caprioli scendono a pascolare nei prati vicino alle strade’’ dicono dalla polizia provinciale.