Mercoledì 22 a Gravellona la finale di Coppa Piemonte di Seconda e Terza Categoria

È finalmente arrivato il momento della gara di finale della fase provinciale della Coppa Piemonte/Valle d'Aosta di Seconda e Terza categoria, gestita dalla Delegazione VCO, edizione 2023. Sono Casale Corte Cerro e Pregliese le finaliste che si sfideranno mercoledì 22 marzo presso lo stadio "Boroli" di Gravellona Toce (inizio gara ore 20:30). Entrambe le società sono alla prima finale in questa competizione. Il Casale Corte Cerro (militante nel campionato di Seconda categoria) arriva a questa finale dopo avere vinto il girone della fase eliminatoria e avere piegato in semifinale il Fondotoce in seguito ai calci di rigore.