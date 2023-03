Il Cai presente con uno stand a "Fa' la cosa giusta!"

Per la prima volta il Club alpino italiano sarà presente con uno stand di 150 metri quadrati a "Fa' la cosa giusta!", la fIera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili organizzata dalla casa editrice Terre di mezzo che si svolgerà dal 24 al 26 marzo a Milano (Allianz MiCo, padiglioni 3 e 4).

All'interno dello spazio del Club Alpino Italiano i visitatori troveranno una parete per l'arrampicata, un corner per l'acquisto dei libri delle collane editoriali del Sodalizio e uno spazio incontri, che vedrà un fitto programma incentrato sulle diverse tematiche legate alla montagna e alla sua frequentazione lenta, rispettosa e interessata: dalle esperienze di cammino sul Sentiero Italia Cai agli ausili per permettere la percorrenza dei sentieri alle persone con disabilità; dalla situazione dei rifugi nell'epoca della crisi climatica alle criticità di natura ambientale che interessano diverse aree montane del nostro paese; dai consigli su come approcciare l'ambiente montano in ragionevole sicurezza alle presentazioni di libri e guide escursionistiche.



Non mancheranno le attività rivolte agli agli alunni delle scuole, con laboratori (di cui uno su come vengono raccontate le conseguenze della crisi climatica sulle Alpi curato dallo scrittore Alex Cittadella), prove di arrampicata sulla parete dello stand e proiezioni di filmati sull'Agenda 2030 in collaborazione con il Trento Film Festival.



“Un'associazione come il Club alpino italiano non poteva mancare a una fiera che promuove uno stile di vita peculiare, con modalità di scoperta e conoscenza del territorio attente, curiose e rispettose dell'ambiente - afferma il presidente generale, il verbanese Antonio Montani-.Per il Cai 'Fa' la cosa giusta!' rappresenta un'ulteriore occasione per veicolare un approccio alla montagna interessato alle bellezze naturali, alla storia e alla cultura dei singoli territori. Un approccio da incentivare, in quanto in grado di rilanciare l'economia di località lontane dai circuiti del turismo di massa”.



Per i dettagli sulla presenza del Club alpino italiano a "Fa' la cosa giusta!": www.cai.it



I biglietti per l'ingresso alla fiera sono acquistabili sul sito falacosagiusta.org