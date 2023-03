“Bene ascolto territori sui fondi per la montagna”

"Proseguirà fino al 18 aprile la prima consultazione pubblica a tema Montagna indetta dal Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, per un confronto sulle norme che regolano il fondo per lo sviluppo delle montagne. La valorizzazione e la promozione dei territori montani passerà quindi non solo dagli addetti ai lavori della pubblica amministrazione ma anche dai cittadini, dalle imprese e dalle associazioni, con l'obiettivo di raccogliere punti di vista e informazioni utili al fine di promuovere e realizzare interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna. Prosegue così l’impegno della Lega e del Ministro per una Legge sulla Montagna nel solco di quanto già definito con il raddoppio della liquidità del Fosmit fino a 209 milioni dal 2023”. Lo dichiara l’europarlamentare ossolano Alessandro Panza, responsabile delle politiche per le aree montane della Lega e Consigliere per la Montagna del Ministro per gli Affari Regionali Calderoli.

Queste le domande della consultazione:

"Ritenete la dotazione finanziaria prevista per il FOSMIT sufficiente a garantire la promozione e realizzazione degli interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna?".

"Ritenete che la storica classificazione dei comuni montani, che dà diritto a beneficiare dei finanziamenti del FOSMIT, sia ancora funzionale?".

"Quali altri ambiti d'intervento dovrebbero essere oggetto di finanziamenti e politiche, oltre a quelli già previsti dalla norma?".