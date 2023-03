Quarantotto anni.....per non avere l'autoscala

Sono trascorsi 48 anni ma è come non sia passato il tempo.

Era fine marzo 1975 quando un incendio divorò l’Albergo Excelsior di Santa Maria Maggiore, in Valle Vigezzo. Costò la vita a 17 persone.

Un ricordo ancora vivo nella memoria degli ossolani, ma non solo.

Allora, la mancanza di una autoscala limitò l’intervento dei vigili del fuoco.

Sono passati 48 anni ma per la politica in generale, per il ministero degli Interni (lo stesso che ha chiuso il distaccamento della Polizia Stradale di via Romita) e per i vertici del Vigili del fuoco è come se il tempo non sia passato. In una Italia dove per ottenere qualcosa ci vogliono decenni, non sono bastati una disgrazia e 48 anni per dotare l’Ossola di una autoscala il distaccamento di Domodossola.

Meglio: l’autoscala era stata data a Domodossola poche settimane fa, dopo decenni di richieste insistenti. Ora è stata nuovamente sottratta a Domodossola e mandata a Biella. Un colpo da prestigiatori......

Non c’è limite al peggio. Il tutto nel silenzio della politica che ha spesso tolto e quasi mai dato a questa terra di confine!