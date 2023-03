Lotta alle leucemie, uova di pasqua solidali anche a Domodossola

Le Uova di Pasqua targate AIL arriveranno anche a Domodossola nelle giornate di sabato 25 e domenica 26 marzo per celebrare, in terra ossolana, la 30° edizione dell’evento.

L’iniziativa coinvolgerà 4.300 piazze italiane unendo cioccolato e solidarietà; il contributo minimo per ricevere l’uovo di Pasqua, fondente o al latte, è di 12 euro.

I volontari di Ail Novara-Vco saranno presenti sabato in Piazza Repubblica dell’Ossola (davanti al Municipio) e domenica in Piazza Mercato.

Con l’occasione Ail Novara-Vco inaugura la sinergia avviata tra le province di Novara e del Vco e i fondi raccolti saranno destinati a realizzare il progetto “CASA AIL” che ha come obiettivo quello di migliorare la qualità di vita dei malati e delle loro famiglie. CASA AIL consente a coloro che si trovano ad affrontare lunghe terapie lontano dalla propria residenza di avere un’abitazione nelle vicinanze dei Centri di Ematologia specializzati, evitando così lunghi periodi di ospedalizzazione e/o viaggi giornalieri per raggiungere il Centro.

AIL, associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma, è sinonimo di sicurezza e affidabilità dal 1969 e sostiene la ricerca scientifica per le cure, assiste i pazienti e le famiglie accompagnandoli in tutte le fasi del percorso attraverso la malattia con servizi adeguati alle loro esigenze; si propone di migliorare la qualità di vita dei malati e di sensibilizzare l’opinione pubblica alla lotta contro le malattie del sangue. Se oggi il 70% dei malati affetti da un tumore del sangue guarisce o cronicizza la malattia, è grazie anche agli oltre 50 anni di lavoro di AIL, dei suoi volontari e donatori.

In ogni uovo di Pasqua AIL c’è il sostegno ad oltre 140 studi scientifici ogni anno, il finanziamento di borse studio per giovani ricercatori e il supporto ai Centri Ematologici in tutta Italia.

Ogni uovo custodisce il sogno di un paziente: aiutaci a realizzarlo.

Per informazioni ed eventuali prenotazioni contattare il numero 3881617462 (Roberta – Ail Novara-Vco).