Anche le Terme di Premia protagoniste del programma di Rete 4

Anche le Terme di Premia saranno protagoniste del nuovo programma di Rete 4 'Energie in viaggio'. Dopo le riprese alla Manifattura di Domodossola la troupe televisiva ha fatto tappa la scorsa settimana in valle Antigorio.

Tema della trasmissione Mediaset condotta da Lucilla Agosti, Massimiliano Rosolino e Enrico Bertolino è la transizione energetica, attraverso il racconto delle azioni “green” che le eccellenze del Bel Paese mettono in pratica per promuovere la sostenibilità e salvaguardare l'ambiente del nostro territorio.

A girare il servizio al centro termale ossolano Massimiliano Rosolino, che si è trattenuto nella struttura per circa due ore. Diversi i video e le foto in acqua, elemento nel quale si trova perfettamente a suo agio, per l'ex campione di nuoto e personaggio tv.

“L'inviato ha poi approfondito con me gli aspetti relativi alla gestione dell'acqua termale, la parte relativa al benessere e quella legata alla produzione di energia rinnovabile. È una fonte di calore autonoma ed ecosostenibile che permette di riscaldare l'edificio, senza dover dipendere dal gas” spiega il direttore delle terme Gabriele Romeggio.

Il servizio andrà in onda il 15 aprile. Nella stessa puntata, in programma alle 11, ci sarà anche la Manifattura di Domodossola.