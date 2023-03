Dopo due vittorie di fila il Piedimulera ci prova col Bellinzago

Un altro test difficile per un Piedimulera che sta però dimostrando di voler vendere cara la pelle.

Al ‘Terzi’ arriverà domenica la capolista Bellinzago, che pur con qualche affanno di queste ultime giornate guida la classifica con 3 punti di vantaggio sulla Pro Novara.

I ragazzi di Porcu però hanno infilato due vittorie di fila, battendo l’Arona in casa e vincendo a Omegna: non proprio due partite facili. I gialloblù sperano che l’affrontare squadre toste possa aiutare a caricare la squadra e certamente anche per la capolista non sarà facile giocare in Ossola.

Delicata trasferta per la Juventus Domo che va in casa del Valdengo, diretta avversaria nella zona sul fondo. I granata hanno piegato due rivali come Vigliano e Bianzè e sperano di fare punti nel biellese. Vincere a Valdengo significherebbe molto. Sotto ogni aspetto. Mister Nino ci spera e aspetta anche il rientro di Soncin che domenica sconterò l’ultima giornata della sua lunga squalifica.

Classifica: Bellinzago 64, Pro Novara 61; Trino 49; Arona, Ceversama 39, Valduggia 38, Feriolo 36, Omegna 35, Chiavazzese 34, Varallo 32, Valdengo 31, Sparta 30, Juventus Domo 29, Piedimulera 21, Bianzè 20, Vigliano 2.