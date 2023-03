Virtus Villa a Crevola per sperare nella 'missione impossibile'

E’ Crevolese-Virtus Villa la partita da seguire nella 26a giornata del campionato di Prima Categoria.

Gialloblù con sete di punti per salvarsi, biancocelesti desiderosi di tentare un’impresa impossibile che è stata favorita da due scivoloni del Momo, ora davanti di 6 punti. Sarà un derby caldo, tra due squadre che all’andata diedero vita a 90 minuti intensi che videro la Crevolese espugnare il ‘Curotti’.

Un Vogogna in calo viaggerà nel Verbano per giocare in casa della Cannobiese. I biancoverdi hanno ben poco da dire al campionato che hanno dominato a lungo per tutta l’andata. Nelle ultime 9 partite la squadra ha infilato 8 sconfitte e l’obiettivo restano ora i play off.

Il Fomarco ospita il Gravellona. I biancoverdi hanno un solo obiettivo: restare attaccati alle squadre che lo precedono per sperare poi di vendere cara la pelle nei play out. Dopo una discreta andata, il Fomarco sta incontrando difficoltà nel girone di ritorno, tanto da essere scivolato al penultimo posto.

Importante domenica anche per la Varzese, che ospita la Pernatese. I granata hanno un solo obiettivo: vincere. Alcuni risultati non felici in questi ultimi due mesi hanno messo in difficoltà la formazione divedrina che naviga un zona play out.

Diversa la situazione in casa dell’Ornavassese che giocherà in casa col Borgolavezzaro. Gli ospiti sono sul fondo in posizione solitarie, i neri navigano a metà classifica a 7 punti dalla zona calda.

Classifica: Momo 55, Cameri 50, Virtus Villa 49, Vogogna 41, Gravellona, Union Novara 39; Cannobiese 38; Pernatese 37; Trecate 36