Torta di carote, salsa al cioccolato e mandorle

Il Ristorante didattico “Inizio” dell’Istituto Alberghiero Mellerio Rosmini di Domodossola vi propone la ricetta di un gustoso dessert: la Torta di carote con salsa al cioccolato e mandorle.

Le carote sono originarie dell'Asia centrale e sono state coltivate per la prima volta circa 5.000 anni fa. Inizialmente erano di colore viola o bianco, ma nel corso dei secoli sono state selezionate per diventare di colore arancione. Lo sapevate? I loro benefici per la salute includono il miglioramento della vista, la promozione della salute della pelle, il rinforzo del sistema immunitario e la regolazione della digestione, grazie ai loro nutrienti come vitamina A, vitamina C, fibre e antiossidanti. Inoltre, studi recenti suggeriscono che le carote potrebbero anche avere proprietà anti-infiammatorie e anti-cancro.

Per una tortiera di 22 cm di diametro vi occorrono: 300 gr di carote, 14 gr di lievito per dolci, 300 gr di farina 00, 50 gr di farina di mandorle, 180 gr di zucchero, 90 gr di olio di girasole, 3 uova, 1 bustina di vanillina, 1 pizzico di sale.

Procedimento: Lavare le carote con acqua corrente, eliminare la buccia con un pelapatate. Grattugiare finemente poi mettetele in un colino a maglie strette posto su di una ciotola e con un cucchiaio schiacciatele delicatamente in modo da far espellere parte del loro liqui- do.

Versate le uova nella ciotola di una planetaria dotata di fruste e aggiungete lo zucchero e un pizzico di sale, quindi amalgamare bene gli ingredienti. Aggiungere la vanillina al com- posto. In un recipiente a parte setacciate la farina, il lievito, la farina di mandorle e mesco- late il tutto con un cucchiaio. Azionate le fruste e aggiungete le polveri un cucchiaio alla volta.

In ultimo aggiungere anche l’olio e continuate con la planetaria fino a quando otterrete un impasto denso ed omogeneo. Unire le carote grattugiate, mischiando delicatamente con una spatola per far amalgamare bene tutti gli ingredienti.

Imburrare e foderare una tortiera del diametro di 24 cm, quindi versate l’impasto e livella- te la superficie con una spatola. Cuocere in forno statico preriscaldato a 170° per 45 minuti (o a 150° per 35-40 minuti se in forno ventilato); verificare la cottura con uno stecchino. Lasciare raffreddare completamente nello stampo, sformare e servire su salsa al cioccolato e spolverata di mandorle o zucchero a velo.

Alla prossima ricetta!

