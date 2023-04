Domenica delle Palme, torna la processione dalla Madonna della Neve alla Collegiata

La celebrazione della Domenica delle Palme, quest'anno, a Domodossola, sarà ancora più suggestiva e solenne: torna la processione dalla Madonna della Neve alla chiesa Collegiata.

Il corteo attraverserà via Rosmini rinnovata e piazza mercato, per giungere nella chiesa parrocchiale. Lo scorso anno a causa dei lavori in corso in via Rosmini il percorso della processione era cambiato, c'era stato un tragitto più breve, dall'oratorio di Via Montegrappa alla Collegiata.

La parrocchia di Domodossola -che comprende oltre la Collegiata dei Santi Gervaso e Protaso la chiesa della Madonna della Neve, di Santa Maria Assunta al Badulerio, di San Gottardo a Monteossolano, di Sant'Andrea a Cisore, di San Lorenzo a Bognanco e di San Brizio a Vagna- in occasione della domenica delle Palme il 2 aprile ha in programma un'unica celebrazione per tutte le comunità. Il ritrovo sarà al Santuario delle Madonna della Neve alle 10.30 dove vi sarà la benedizione delle Palme seguirà la processione verso la Collegiata e la Messa .