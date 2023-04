Giulio Frangioni, dal soccorso alpino ai libri, una grande passione per la montagna

In pensione dal lavoro ma non dalla montagna. Già, perché per chi ha fatto della montagna il suo lavoro, non esiste mai una separazione netta tra questi due aspetti. Un legame che si rinsalda poi ancora di più quando entra in gioco con forza la passione, unita alla professionalità, alla serietà e alla determinazione. Qualità che tratteggiano il modus operandi di Giulio Frangioni, un uomo di montagna, un uomo del soccorso alpino.

"Un grande grazie da tutto il Soccorso Alpino e Speleologico a Giulio Frangioni che negli ultimi 30 anni ha coordinato le attività della Segreteria nazionale del CNSAS. Originario di Domodossola - inutile dirlo - grande amante della montagna, membro del Soccorso Alpino da oltre 41 anni e "colonna portante" del nostro ufficio di Milano. A lui, un caro augurio per gli anni a venire" le parole di ringraziamento che il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico ha proferito nei confronti di Giulio e in cui si racchiude tutta la gratitudine degli amici e colleghi.

Giulio Frangioni e la montagna, come si diceva, sono una cosa unica. Anni e anni spesi non solo per il soccorso alpino (a lungo è stato anche responsabile della Decima delegazione Valldossola). Istruttore di Alpinismo del Cai di Villadossola, è esperto del Servizio Valanghe Italiano, nonché abile scrittore di montagna. Con Paolo Crosa Lenz ha all’attivo numerose pubblicazioni nella collana curata dall’editore Grossi di Domodossola, sull’escursionismo. Ma la sua penna ci ha regalato (e ci continua a regalare), tra l’altro, anche molti apprezzabili contributi sull’ Almanacco Ossolano (edito sempre da Grossi).