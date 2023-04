Portata al Cto di Torino la donna estratta dalla slavina. E' una 45enne di Cavallirio

L'allarme è stato lanciato intorno alle 12.30, mentre la centrale operativa attivava l'eliambulanza con l'unità cinofila a bordo, i compagni individuavano la sepolta grazie all'Artva e iniziavano il disseppellimento.

Quando l'elicottero è giunto in zona, sono stati sbarcati con il verricello il tecnico e l'unità cinofila del Soccorso Alpino che hanno valutato lo scenario e hanno consentito all'equipe sanitaria di operare. Mentre si procedeva con la stabilizzazione e l'imbarellamento della paziente, il cinofilo ha bonificato la valanga escludendo altri sepolti e il tecnico ha recuperato 4 compagni di gita della donna che sono stati evacuati con l’elicottero a causa dell'elevato pericolo di nuovi distacchi.

Quando l'equipe sanitaria aveva terminato le proprie operazioni, si è proceduto con il recupero della donna che è stata elitrasportata in ospedale, cosciente ma in codice rosso per politrauma.