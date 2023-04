Natalino Zoroddu nominato coordinatore provinciale dell'Associazione nazionale carabinieri

Nel fine settimana appena trascorso, presso la sede dell’Associazione Nazionale Carabinieri del Vco, si sono svolte le elezioni interne per la nomina del nuovo coordinatore provinciale.

Alla presenza dell’Ispettore regionale per il Piemonte – Generale Marcello Bergamini – e di una rappresentanza dell’Arma in servizio, hanno preso parte alle votazioni, i presidenti delle sezioni locali presenti in provincia, ovvero Verbania, Domodossola e Santa Maria Maggiore. E’ stato così proclamato all’unanimità il Cavaliere Natalino Zoroddu, neo coordinatore provinciale, ed iscritto all’Associazione sin dal 1976.

L’occasione è stata propizia anche per riconoscere l’impegno quotidiano svolto dai vari iscritti e volontari durante il trascorso periodo pandemico, i quali hanno ricevuto dal Generale gli attestati per il servizio svolto durante il biennio 2020/22. L’Associazione Nazionale Carabinieri del Vco ed i suoi membri sono infatti costantemente attivi nel territorio come organizzazione di volontariato a cui possono prendere parte non solo i carabinieri in servizio e in congedo, ma anche chiunque simpatizzi per l’Arma dei Carabinieri e si riconosca nei suoi valori fondanti, a sostegno e supporto delle comunità.