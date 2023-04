Le birre del Balabiòtt protagoniste nel format Birra Time VIDEO

Su YouTube, da oggi, è possibile guardare il quarto episodio di Birra Time realizzato al birrificio Balabiòtt di Domodossola.

In questo episodio Posaman visita il Birrificio Balabiòtt facendo tappa al loro Gastropub in compagnia di Pier Luca Caretti, birraio e Matteo Vinci, fondatore e birraio. Tra racconti e aneddoti Vengono degustate le birre di punta tra cui la “Sciura” una Red Ale con miele di castagno e la “Rabelott” una English IPA premiata al concorso “Birra dell’Anno” di Unionbirrai.

Il Gastropub propone ottimi piatti tradizionali come la Pasta e Bagian e piatti più da pub come Hamburger e patatine. Nell’episodio non solo Balabiòtt ma anche Boia Brewing, side-progect del birrificio. Matteo presenta il marchio Boia che strizza l’occhio alle tendenze brassicole moderne e si veste di grafiche accattivanti, puntando molto sulla comunicazione visiva, oltre che alla qualità delle birre.

Ogni lunedì uscirà una nuova puntata e se ancora non le avete viste vi invito a vedere gli altri episodi nella playlist del canale.

BIRRA TIME

BIRRA TIME è la nuova web serie realizzata da Posaman, rapper e beerlover che ha già unito le sue due passioni (rap e birra) in canzoni come “Hoppy Ending” e “10 birre”. In “Birra Time” Posaman farà visita ad alcuni dei migliori birrifici artigianali italiani bevendo birre e facendo 4 chiacchere coi birrai e i proprietari.

La serie si presenta informale e leggera adatta sia a chi si sta avvicinando al mondo della birra sia agli esperti che potranno rimanere aggiornati coi racconti dei birrai. Negli episodi verranno degustate le birre dei birrifici in visita, si visiteranno TapRoom e si pranzerà coi piatti di punta dei locali collegati ai birrifici.