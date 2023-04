Elezioni amministrative, Mauro Ferrari presenta la sua candidatura

Conferenza stampa domani a Villadossola per annunciare ufficialmente la candidatura di Mauro Ferrari a sindaco della città ossolana.

L'annuncio era già stato dato due settimane fa durante uno degli incontri che il centrosinistra aveva organizzato al Centro Museale, confronti necessari a tirare le fila sul programma elettorale e a delineare una lista per il voto amministrativo.

Ferrari presenterà la sua candidatura domani, martedì 4 aprile, in una conferenza stampa convocata nella sede del comitato elettorale, in via Vittoni 34.

Oggi pensionato, ma per tanti anni direttore del Ciss Ossola, Mauro Ferrari guiderà la lista civica "Uniti per Villa" nelle elezioni in programma a maggio.