Ora la Collina dello sport è accessibile anche a persone diversamente abili FOTO E VIDEO

È stato inaugurato lunedì il progetto “La dis-collina dello sport”. La collina dello sport di Villadossola diventa un parco accessibile anche a persone con disabilità o con difficoltà motorie. Sono stati creati percorsi, bagni e parcheggi, giochi dedicati alle persone diversamente abili. È stato realizzato poi un campo da beach volley, una stazione di ricarica per e-bike e carrozzine elettriche, docce esterne ed è stata conclusa pochi giorni fa l'illuminazione di una parte della collina con due torri faro, che possono illuminare una buona porzione dell'area in occasioni di feste.

L'intervento è stato possibile grazie ad un progetto che ha partecipato ad un bando Gal e che ha visto Capofila il Comune di Villadossola. È stato realizzato dall'amministrazione in collaborazione con l’associazione sportiva Genzianella, l’associazione Rotellando, Anffas VCO, il Consorzio Intercomunale dei Servizi sociali dell'Ossola e Gsh Sempione 82, oltre al Comune di Beura Cardezza. Il progetto ha ottenuto 60 mila euro dal Gal altre risorse sono arrivate al comune dal Pnrr.

La Dis-collina dello sport ha visto un intervento totale di 250 mila euro. “Abbiamo creato un camminamento per le carrozzine sono stati inseriti giochi inclusivi, servizi igenici con docce – ha detto l'assessore Maurizio Romeggio – abbiamo Illuminato il viale a salire e sono state installate le due torri faro”.

L’area, oggetto di importanti lavori di bonifica negli Anni 90, è oggi luogo di sport e passeggiate all’aria aperta per grandi e bambini. “È una palestra a cielo aperto – dice il gestore Daniele Frattini, pesidente dell'Associazione Genzianella - dove diverse associazioni sportive svolgono i loro allenamenti. La collina è a tutti gli effetti un «polmone verde» a servizio della gente”.

L'area è attrezzata per accogliere escursionisti e anche appassionati delle due ruote: ci sono percorsi per mountain bike e per chi pratica jogging ed ora è accessibile per un tratto di percorso ad anello anche ai disabili”.

”È un inizio – ha detto il sindaco Bruno Toscani - , abbiamo intenzione di implementare le torri faro. I camminamenti danno ora la possibilità ai disabili di godersi quest'oasi. I servizi esistevano ma erano ai piedi della collina”. Tra i vari interventi anche quello di portare una linea di tensione più alta per permettere l'utilizzo dell'area per feste evitando alle società il noleggio di generatori.

All'inaugurazione era presente con il sindaco, la giunta, il presidente del Ciss Giorgio Vanni, Rosario Petrulli e Giuseppe Bottani del Gsh Sempione e il presidente dell'associazione Genzianella Daniele Frattini.