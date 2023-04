Salute della donna, un successo la pedalata 'Bici in rosa'

È stata un successo la pedalata in bicicletta del primo aprile da Crevoladossola a Villadossola lungo la ciclovia del Toce.

La manifestazione è stata proposta dal gruppo donne 'Positivo è meglio' in collaborazione con l’associazione Fiab Vco Biciincittà e con l’Ossola Outdoor Center di Crevoladossola, Step Up e il Comune di Villadossola. Un’ottantina i partecipanti che hanno aderito seguendo anche l'indicazione degli organizzatori di indossare un accessorio rosa.

Con quest'iniziativa dal titolo 'Bici in rosa' , ideata da Paola Girri di 'Positivo è meglio' , gli organizzatori hanno voluto sottolineare l’importanza dell’attività fisica per la salute della donna di tutte le età e spronare a praticare attività fisica con l’utilizzo della bicicletta. L'evento si è inserito nel mese in cui si svolgono a livello nazionale iniziative per promuovere la consapevolezza del valore della salute nelle donne. Il 22 aprile si celebra infatti la Giornata Nazionale della Salute della Donna.

La partenza è avvenuta dall’Ossola Outdoor Center di Crevoladossola, con arrivo alla Collina dello Sport di Villadossola. Qui i partecipanti hanno avuto un momento di ristoro e hanno potuto scattare diverse foto grazie a creative cornici predisposte dagli organizzatori, come ad esempio un grande cuore. Alla Collinetta si è svolto un flash mob ideato da Chiara Gavinelli, ripreso da un drone che ha avuto come conclusione la formazione di un grande cuore e con la scritta “Positivo è meglio”.

“Siamo soddisfatte – ha detto Letizia Panighetti di 'Positivo è meglio' – sicuramente riproporremo l'iniziativa anche il prossimo anno. Hanno partecipato non solo donne ma famiglie con bambini essendo un percorso adatto a tutti. L'iniziativa è servita anche a farci conoscere, il nostro gruppo vuole dare forza e nuovo entusiasmo a chi ha vissuto la malattia oncologica e a chi sta ancora lottando. È stata una bella sinergia tra associazioni, ringraziamo il team di Fiab Vco per la collaborazione e inoltre le donne dell'oratorio di Masera che hanno collaborato con noi per l'organizzazione del rinfresco insieme a tutte le altre donne che hanno partecipato”.



Il gruppo 'Positivo è meglio' è nato nel 2020 da sedici donne accomunate da un percorso oncologico, che hanno deciso di dare un senso alla loro sofferenza realizzando un progetto benefico che ha portato alla donazione di attrezzature per i reparti di oncologia.