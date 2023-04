Siccità, cresce nel distretto del Po lo stato di criticità

‘’Severità media’’ per il distretto del fiume Po, che comprende anche il Verbano Cusio Ossola.

Questa l’analisi dello stato di severità idrica su scala nazionale redatto dall’Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale) , frutto delle risultanze delle riunioni degli Osservatori distrettuali permanenti per gli utilizzi idrici. Uno strumento a supporto del governo integrato dell’acqua e in grado di fornire gli indirizzi per la regolamentazione dei prelievi e degli usi e delle possibili compensazioni, in particolar modo in occasione di eventi di siccità e di scarsità idrica.

Il distretto del Po presenta oggi uno scenario di severità idrica media. ‘’Lo stato di criticità – si legge - si intensifica in quanto le portate in alveo risultano inferiori alla media, la temperatura elevata determina un fabbisogno idrico superiore alla norma, i volumi accumulati negli invasi e nei serbatoi non sono tali da garantire gli utilizzi idropotabili, irrigui, industriali e ambientali con tassi di erogazione standard. Sono probabili danni economici e impatti reversibili sull'ambiente’’.

Oltre questo livello c’è solo lo scenario di severità idrica alta.

‘’Nel Distretto idrografico del Fiume Po – si legge sul sito di Ispra - il mese di febbraio è stato caratterizzato da temperature generalmente superiori ai valori di riferimento e da accumuli precipitativi generalmente inferiori ai valori tipici del periodo . Sulla Romagna e sul basso Piemonte gli accumuli sono risultati in linea o anche superiori a quelli di riferimento per il mese di febbraio. I valori di portata media mensile calcolata nelle principali sezioni del Fiume Po identificano condizioni idrologiche di "siccità severa" per le sezioni di Boretto e Borgoforte; condizioni idrologiche di "siccità estrema" per le sezioni di Piacenza, Cremona e Pontelagoscuro.

La prima settimana di marzo è stata caratterizzata da anomalie termiche positive e generale assenza di precipitazioni; da segnalare gli scarsi accumuli pluviometrici osservati localmente sul Piemonte.

La severità idrica a livello distrettuale rimane "Media" in assenza di precipitazioni; una condizione migliore caratterizza le aree sud/orientali del Distretto idrografico. Le temperature superiori ai valori tipici del periodo non subiranno variazioni significative nei prossimi 3-5 giorni. È attesa una lenta diminuzione dei deflussi su tutto il Distretto idrografico del Fiume Po’’.