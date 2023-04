Installata ed attivata una colonnina elettrica per ricaricare le biciclette elettriche ed e-bike e per effettuare piccole manutenzioni. Si tratta di un nuovo servizio per un turismo lento per Crevoladossola e le sue frazioni.

L'installazione completa il progetto di sistemazione del tratto di sentiero tra Oira e Pontemaglio per una più facile percorribilità in bicicletta, realizzato in parte con fondi europei.

A breve, annuncia il Comune, altre novità in merito alla sistemazione dei sentieri.