Bonus edilizi, 48 indagati in diverse regioni per frode aggravata allo Stato

Bonus edilizi, ancora guai. Sono 48 le persone indagate dalla Procura di Monza con l’accusa di frode aggravata allo Stato, autoriciclaggio e indebite compensazioni di crediti fittizi a seguito di un’indagine della Guardia di Finanza.

Tra di loro, ci sarebbero un commercialista e revisore legale dei conti di Monza, uno di Treviso e uno di Napoli. L'accusa è di aver costituito una rete di cessione fraudolenta di crediti derivanti dai bonus, che avrebbero poi monetizzato. Sono dunque coinvolte 48 società con sede in varie regioni. Sequestrati beni per 90 milioni di euro, come appartamenti e ville e conti correnti, e anche una Porsche secondo le prime indicazioni.

L’indagine del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Monza, è nata da anomalie e alert di rischio emersi su un commercialista che risiedeva in Brianza. L'accusa è di aver acquistato da decine di persone crediti per interventi edilizi bonus facciata 90% ed eco bonus 65%, per 13 milioni di euro.

Il sistema fraudolento era in azione in 13 regioni italiane, tra il 2020 e il novembre 2021. Nella truffa, tra l'altro, 700 persone sono diventate cedenti credito senza esserne assolutamente a conoscenza e per l’esecuzione di interventi edilizi mai effettuati in realtà: tra di loro anche persone che non possedevano alcun immobili o percepivano il reddito di cittadinanza.