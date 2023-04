Un gruppo di artisti premiati dalla pittrice coimese Ornella Margaroli

Artisti vigezzini e non, premiati dalla pittrice coimese Ornella Margaroli. “Artisti, principianti, pittori siamo noi” è il nome del gruppo social - nato durante il lockdown - che unisce gli appassionati di pittura e arte in generale. Il gruppo era nato per riunire virtualmente gli amici e appassionati di arte sparsi per l'Italia e con lo scopo di condividere, nel difficile momento della pandemia, le proprie opere per un momento di svago e per tenere lontane le preoccupazioni. Con la fine della pandemia i pittori hanno continuato a condividere i propri lavori e da qui l'idea, della creatrice del gruppo Ornella, di premiare i suoi componenti.

«Il gruppo - spiega Ornella Margaroli - è composto da circa settantacinque persone: ci sono artisti vigezzini e dell'Ossola ma non solo. Questa iniziativa ci ha permesso di conoscere artisti della Sardegna, del Veneto, di Milano, della Basilicata e di Roma. Assieme a mio marito Verando Tanferani (anche lui si diletta nella pittura), abbiamo deciso di premiare con un attestato le persone che con passione e dedizione continuano a condividere le proprie opere».

Tra i primi, per diverse tecniche artistiche, sono stati premiati: Mari Zac (Cagliari), Antonella Ravanetti (Parma), Luisa Degnovivo (Pescara), Cristina Vaccaro (Potenza), Roberto Prelli (Vigezzo), Gaetano Caci (Turbigo), Rita Depaoli (Trento), Claudia Cheula (Vigezzo) e Verando Tanferani (Vigezzo). Secondi classificati: Francesca Jacopino (Villadossola), Rosa Viola (Venezia), Vitalba Campo (Casale sul Sile), Giovanni Cristiani (Milano), Patty Veca (Milano). Ornella Margaroli, che ha seguito la scuola del pittore Mandelli di Olgiate, ha al suo attivo alcune mostre organizzate nel comune di Santa Maria Maggiore.