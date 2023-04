Fisica, cultura e innovazione: importante conferenza per gli studenti domesi

L'Istituto Marconi Galletti Einaudi di Domodossola ospiterà nella sua aula magna di via Matilde Ceretti un nuovo evento di alto rilievo scientifico e culturale.

Mercoledì 5 aprile, alle 10,30, la docente associata di Fisica Sperimentale al Dipartimento A. Righi dell’Università di Bologna Laura Fabbri e Giorgio Dragoni, già professore ordinario presso lo stesso Dipartimento, parleranno di scienza, cultura e innovazione ad una platea di studenti di scuola media superiore.

'I ragazzi di oggi saranno gli innovatori di domani. Conoscere la Fisica', è il titolo della conferenza organizzata dal Kiwanis Club di Domodossola in collaborazione con l’Università di Bologna, l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, il Liceo Spezia di Domodossola e il Marconi Galletti Einaudi, il cui dirigente scolastico Gaudenzio D’Andrea, farà gli onori di casa.

Le relazioni scientifiche saranno precedute anche ai saluti del Governatore del Kiwanis Italia San Marino, avvocato Salvatore Chianiello, dalla Presidente del Kiwanis Domodossola, notaio Angela Auciello, dal prof. Andrea Cimatti, Direttore del Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Ateneo bolognese e del dottor Eugenio Scapparone, dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Augusto Righi, cui è intitolato il Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Ateneo bolognese, fu un celebre scienziato, uomo di cultura e politico, per 15 anni di seguito candidato al premio Nobel; è considerato uno dei padri dell’elettrotecnica e delle telecomunicazioni.

"La conferenza del 5 aprile -sottolineno dal Marconi Galletti Einaudi- vuole anche far conoscere agli studenti non solo la figura dello scienziato, ma anche il periodo storico e culturale in cui ha operato. Potrà essere seguita anche in live streaming sul profilo Youtube dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e del Dipartimento di Fisica e Astronomia A. Righi di Bologna.

L’Aula Magna del Marconi Galletti Einaudi ha ospitato in questi mesi diversi incontri culturali per gli studenti medi superiori e continuerà a farlo, nel quadro del progetto 'Tra scuola e scienza. Incontriamo il futuro!', realizzato in collaborazione con il Liceo Spezia. Di recente ha anche ospitato un incontro intitolato 'La filosofia, un mezzo per compiere scelte critiche e per maturare un giudizio moderato', con la Paola Anna Maria Müller, Docente ordinaria di Storia della filosofia medievale all’Università Cattolica di Milano e Sébastien Milazzo, Maître de Conférences in Teologia sistematica all’Università di Strasburgo".