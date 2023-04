Nuovi orari agli hub vaccinali dell'Asl Vco

Gli hub vaccinali per la somministrazione del vaccino anti Covid-19 dal mese di aprile modificano il programma di apertura, secondo il seguente calendario:



Dalle 08.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 15.30:



venerdì 7 aprile Premosello Chiovenda – sede ex ospedale



sabato 8 aprile Verbania – sede Distretto in Viale Sant’ Anna



venerdì 14 aprile Domodossola – sede Distretto in Via Scapaccino



venerdì 21 aprile Crusinallo di Omegna – sede Dipartimento di Prevenzione



venerdì 28 aprile Verbania – sede Distretto in Viale Sant’ Anna





Dalle ore 8,30 alle ore 12,30 in tutti i Centri vaccinali è consentito l’accesso diretto.





Il prosieguo della programmazione dell’attività dei Centri Vaccinali sarà definito in funzione del numero degli accessi registrati e con la valutazione delle adesioni alla campagna vaccinale.