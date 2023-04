Kiwanis, fa tappa a Domodossola il progetto didattico dedicato al fisico Augusto Righi

L'Istituto Marconi Galletti Einaudi di Domodossola ospiterà mercoledì un'importante convegno divulgativo rivolto agli studenti dedicato alla memoria del grande fisico bolognese Augusto Righi.

L’incontro 'Conoscere la Fisica per i ragazzi di oggi che saranno gli innovatori di domani' fa parte di un progetto nazionale del Kiwanis, che coinvolge il club domese, per avvicinare i ragazzi alla Fisica e sarà trasmesso in diretta streaming in tutta Italia.

“Il governatore Kiwanis Italia San Marino Salvatore Chianello e la presidente del Club domese Angela Auciello hanno fortemente creduto nel progetto condiviso con Unibo, rimandato dal 2020 causa Covid, in memoria del fisico di cui ricorreva il centenario della morte e con i soci hanno predisposto la conferenza il 5 aprile a Domodossola” spiega dal Kiwanis Federico Spinozzi.

Su Augusto Righi recentemente sono stati recentemente scritti due libri. 'Catturare l'invisibile anticipare il futuro', è stato scritto proprio da Spinozzi e da sua moglie, Liana Righi, pronipote dello scienziato. Il testo ha lo scopo di far conoscere Righi al grande pubblico ed è nato in collaborazione con la studiosa, ricercatrice e docente in Fisica Sperimentale Laura Fabbri e ad altri studiosi. Pubblicato da Morellini Editore di Milano, è uscito a ottobre 2020 in occasione del centenario della morte del fisico bolognese. “Il testo è destinato ai giovani e ai giovanissimi (ma non solo), nello spirito delle iniziative del Kiwanis, Distretto Italia San Marino a cui sono destinati i diritti d’autore per la messa a disposizione di una borsa di studio in ricordo dello scienziato”. L’altro testo, in corso di distribuzione, 'Augusto Righi un Fisico nel mondo della ricerca' è scritto dal professor Giorgio Dragoni e si rivolge ad un pubblico di specialisti.

“Nel celebrare il centenario della morte del fisico di fama internazionale, fondatore del Dipartimento di Fisica dell’Università di Bologna, l’evento intende ricordare che Righi è stato prima uno studente e poi uno dei padri delle telecomunicazioni e dell’elettrotecnica -evidenzia Spinozzi-. Sarà l’occasione per offrire una lettura del mondo invisibile che ci circonda tanto amato da giovani e non (onde elettromagnetiche, struttura della materia, ecc.). Il convegno intende proporre temi di interesse attuale partendo da prospettive di più di un secolo fa, per orientare i giovani studenti a diventare i protagonisti del proprio futuro credendo in se stessi, sapendo coniugare il sapere antico alle moderne discipline e potersi proiettare con sicurezza nel loro domani”.

Spinozzi sottolinea poi una coincidenza curiosa. “Il caso vuole che il professor Andrea Cimatti - direttore del Dipartimento di Fisica e Astronomia A. Righi dell’Università di Bologna - è molto legato a Domodossola, città nella quale ha vissuto nel periodo in cui il figlio Matteo studiava violino nella vicina Svizzera. Una famiglia che da subito si è integrata nella vita culturale domese offrendo il proprio 'sapere' partecipando a Domosofia nel 2019, il padre, e a innumerevoli manifestazioni musicali benefiche, il figlio”.

Il convegno promosso da Kiwanis, con il sostegno del Gruppo Tosco Marmi, è organizzato in collaborazione con il Dipartimento di Fisica e Astronomia A. Righi dell’Università di Bologna, l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e porterà nel capoluogo ossolano, oltre ad Andrea Cimatti e Eugenio Scapparone, la professoressa Laura Fabbri che si occupa di fisica sperimentale e il professor Giorgio Dragoni, direttore “storico” della fisica e particolarmente dedito alla figura di Augusto Righi. Alla realizzazione del convegno hanno collaborato anche i dirigenti del liceo Spezia e il Marconi-Galletti-Einaudi Pierantonio Ragozza e Gaudenzio D’Andrea.

Il progetto sarà presentata nel dettaglio mercoledì 4 aprile presso la sala consiliare del municipio di Domodossola.