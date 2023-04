''Il pari di Borgolavezzaro sta stretto alla Varzese''

‘’Il pari di domenica è molto stretto per noi: il loro portiere ha fatto 3-4 parate eccezionali. Alcuni dei miei giocatori gli ha fatto i complimenti a fine partita. Loro hanno creato una sola occasione pericolosa ben risolta da Ravandoni. Un buon pari, che tiene a distanza proprio il Borgolavezzaro, squadra che con alcuni nuovi innesti è diventata difficile da affrontare’’. E’ soddisfatto Gianni Lipari, allenatore della Varzese reduce da due buoni risultati: prima la vittoria interna sulla Pernatese e poi lo 0 a 0 a Borgolavezzaro, squadra che, nonostante la posizione di classifica, ha messo sotto squadre quotate.

‘’E’ positivo abbia recuperato alcuni giocatori - dice Lipari -: sono rientrati Biselli, Filippini, Ambrosiani e per noi è importante avere tutti in questa fase finale ancora difficile’’.

Il calendario non è facile perché la Varzese giocherà anche con Vogogna e Cannobiese, due squadre rientrate in zona play off e quindi desiderose di fare punti. ‘’Ovvio che dobbiamo giocarcela tutta questa salvezza – dice Lipari - senza pensare che qualcuno ci regali qualcosa ed è giusto così’’. Oltre alle due ossolane, la Varzese avrà a che fare anche col Cameri, terzo della classe. Restano insomma 270 minuti ostici, con due turni casalinghi e uno fuori casa.

La classifica: Momo 61; Virtus Villa 55; Cameri 50; Cannobiese, Vogogna 44; Gravellona 43; Trecate, Union Novara 40; Pernatese 38, Ornavassese 34; Varzese, Crevolese 30; Agrano 28; Comignago 25; Borgolavezzaro 20; Fomarco 19.