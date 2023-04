Alla guida ubriachi, saltano due patenti. Intensificati i controlli dei Carabinieri in vista della Pasqua

I Carabinieri del Comando Provinciale di Verbania all’inizio della settimana di Pasqua, stanno intensificando i controlli preventivi sulle principali direttrici stradali del VCO, anche in considerazione dell’afflusso di turisti nelle varie zone della Provincia. Sei le persone denunciate penalmente a vario titolo.

A Domodossola i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno ritirato una patente e denunciato a piede libero un conducente alla guida della propria autovettura con un tasso alcolico oltre il limite consentito.

Gli stessi militari, durante un altro controllo, insospettiti per l’atteggiamento nervoso di un conducente, lo hanno sottoposto a perquisizione veicolare trovandolo in possesso di una chiave inglese della lunghezza di 25 centimetri della quale non era in grado di giustificarne il porto.

Un’altra patente di guida è stata ritirata dai Carabinieri della Stazione di Santa Maria Maggiore che a Malesco hanno fermato e denunciato un automobilista risultato alla prova dell’etilometro con un tasso di 1,11 g/l.

I controlli da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Verbania continuano e saranno ulteriormente intensificati in vista delle prossime festività pasquali, periodo caratterizzato da un consistente aumento del traffico sulle arterie principali e da un incremento delle presenze sia italiane che straniere.