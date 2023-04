La programmazione del Cinema Corso

Super Mario Bros Il Film

Cast Attori: Claudio Santamaria, Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Charlie Day, Seth Rogen, Jack Black, Fred Armisen, Keegan Michael Key, Kevin Michael Richardson, Sebastian Maniscalco

Diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic, ha inizio quando i due fratelli idraulici Mario (voce italiana di Claudio Santamaria) e Luigi, durante il tentativo di riparare una tubatura sotterranea, si ritrovano catapultati in un universo magico, attraverso un misterioso condotto.

Ma quando i due si separano, Mario intraprende una frenetica avventura alla ricerca del fratello perduto. Fortunatamente nella sua missione può contare sull'amicizia di Toad, abitante del Regno dei Funghi, e sui saggi consigli della determinata guerriera Principessa Peach, alle prese con l'imminente invasione del cattivissimo Bowser. Apprese le tecniche di combattimento da Peach, Mario dovrà fare appello a tutte le sue forze non solo per ritrovare Luigi, ma anche per fermare l'attacco di Bowser, magari trovando altri alleati lungo la strada...

Nella versione originale del film Chris Pratt presta la voce a l'eroe-idraulico Mario, Charlie Day a suo fratello Luigi, Anya Taylor-Joy a Peach, Seth Rogen dà la voce al gorilla Donkey Kong, mentre Jack Black è all'antagonista del film, Bowser.

Mercoledi 5 aprile - 17.30 - 19.00 - -20.30 Giovedi 6 aprile - 17.30 - 19.00 - -20.30 Venerdi 7 aprile - 17.30 - 19.00 - -20.30 Sabato 8 aprile 16.00 - 17.30 – 20.30 – 22.30 Domenica 9 aprile – 16.00 - 17.30 – 20.30 – 22.30 Lunedi 10 aprile - 17.30 - 19.00 - -20.30 Martedi 11 aprile - 20.30





Air - La Storia del Grande Salto

Cast: Matt Damon, Ben Affleck, Jason Bateman, Viola Davis, Chris Messina, Gustaf Skarsgård, Marlon Wayans, Chris Tucker, Jessica Green, Matthew Maher, Julius Tennon, Barbara Sukowa, Joel Gretsch, Dan Bucatinsky, Tom Papa, LeChristopher Williams, Haylee Baldwin, Gabrielle Bourne, Andy Hirsch, Tami Jordan

Il film diretto da Ben Affleck, racconta l'incredibile e rivoluzionaria partnership tra un giovane Michael Jordan e la nascente divisione dedicata al basket della Nike, capace di rivoluzionare il mondo dello sport, quanto la cultura contemporanea, con il lancio del marchio "Air Jordan".

L'emozionante storia racconta l'impresa di una squadra non convenzionale che, con in gioco il proprio futuro, compie una scommessa decisiva, la visione senza compromessi di una madre che conosce il valore dell'immenso talento di suo figlio e il "fenomeno" del basket, diventato poi il più grande di tutti i tempi.

Giovedi 6 aprile - 20.30

Venerdì 7 aprile - 20.30

Sabato 8 aprile - 20.30 - 22.30

Domenica 9 aprile - 20.30 - 22.30

Lunedi 10 aprile – 20.30

Martedi 11 aprile – 20.30

Dungeons & Dragons: L'onore dei Ladri

Cast: Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page, Justice Smith e Hugh Grant.

Il film diretto da John Francis Daley e Jonathan Goldstein, porta sul grande schermo lo straordinario mondo e lo spirito del leggendario gioco di ruolo in un'avventura divertente e ricca di azione.

Un affascinante ladro e un gruppo di improbabili avventurieri realizzano il colpo del secolo recuperando una reliquia perduta. Ma le cose si mettono male quando il gruppo si imbatte nelle persone sbagliate.