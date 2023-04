Sempre delicato è l'argomento che riguarda i pazienti in dimissione per il trasporto a casa non deambulanti stiamo parlando del cosiddetto trasporto sanitario che viene messo a disposizione da varie cooperative, associazioni, ONLUS e società di autoambulanze e specifichiamo chiaramente stiamo parlando di un servizio a pagamento e quindi stiamo parlando di sanità privata

Ma oltre che parlare di sanità privata stiamo parlando anche di assistenza sanitaria domiciliare in un certo senso perché potremmo far riferimento a quelle persone che appunto hanno problemi di deambulazione e quindi possono essere persone anziane o persone che non ha più forma di disabilità o persone che hanno una malattia cronica che comunque li mette in difficoltà sui movimenti che magari devono continuare le loro cure e il loro percorso a casa,perché il medico ha dato questo permesso e hanno bisogno di questo tipo di trasporto per poterci tornare tornare

Tra l'altro non potremmo pretendere che questo servizio c’è lo garantisca anche il servizio sanitario pubblico semplicemente perché lo stesso ha già subito molti tagli e soprattutto lo stesso ha già molte emergenze da dover gestire e quindi le ambulanze pubbliche vengono utilizzate per una situazione diversa e quindi se noi ci sentiamo male a caso in qualsiasi altro posto verranno a prenderci per portarci al pronto soccorso, però è quello di cui si occupano non di altro

Anzi proprio per questo motivo sono gli stessi operatori sanitari che spesso hanno i numeri di telefono di queste realtà che danno alla famiglia del paziente in dimissione che ha questo tipo di difficoltà perché queste società di autoambulanze per esempio si sono rese disponibili ad offrire questo servizio

Quando dobbiamo prenotare un servizio di trasporto sanitario privato non dobbiamo muoverci all'ultimo momento

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte e come sempre diciamo in questi casi l'importante è non muoversi all'ultimo momento, perché poi queste realtà hanno tante richieste e rischiamo che per quella data in cui ci serve quel servizio loro non sono a nostra disposizione.

Anche perché quando poi li contattiamo dobbiamo anche spiegare loro le condizioni cliniche del paziente che dovranno accompagnare per capire come organizzare questo trasporto nel senso di quali automezzi e con quali dotazioni a bordo da una parte, e quindi per esempio un defibrillatore per dirne uno ma poi gli esempi sono tanti

Ma poi in base al racconto della famiglia gli esperti nel settore che si occupano di trasporto sanitario potranno decidere anche il personale a bordo e quindi se basta un autista specializzato come un infermiere o con una infermiera, oppure se serve anche un medico se la situazione clinica è più compromessa

Mentre per quanto riguarda la parte economica naturalmente sarà molto importante valutare la distanza chilometrica tra il posto dove si trova il paziente o la paziente e il posto dove deve essere trasportato e quindi c'è una tariffa che può andare dagli 80 centesimi a Km anche a più di €1