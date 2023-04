Bando di gara per la concessione dell’Alpe Straolgio nel Comune di Malesco.

Il Parco Nazionale val Grande segnala che sono stati approvati il bando di gara, il capitolato di concessione, lo schema di contratto e i relativi allegati per l'esercizio dell'attività di alpeggio nelle stagioni estive 2023, 2024, 2025, 2026, 2027.

La base economica di riferimento è fissata in 300 euro con offerte in aumento. Viste le caratteristiche del pascolo non saranno considerate ammissibili offerte pari o superiori a 1000 euro annue. Il periodo di monticazione, salvo diversa prescrizione regionale e nel rispetto delle vigenti prescrizioni, potrà svolgersi nel periodo compreso tra 1° giugno e 30 settembre e, comunque, quando le condizioni di vegetazione siano idonee. Termine presentazione delle offerte ore 16 del giorno 19 aprile 2023.



Tutti i dettagli sono disponibili sul sito del parco https://www.parcovalgrande.it