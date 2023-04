Dalle Comunità energetiche al Villaggio operaio: Mauro Ferrari guarda al futuro di Villa

Presentazione, ieri a Villadossola, del candidato a sindaco di centrosinistra Mauro Ferrari, che ha deciso di scendere in campo con la lista Uniti per Villa. L'ex direttore del Consorzio servizi sociali sarà l’avversario del candidato di centrodestra Bruno Toscani, sindaco uscente.

Uniti per Villa ha visto la sintesi delle due liste che si erano presentate nelle ultime elezioni con due candidati a sindaco. “Dopo due anni di pensionamento mi hanno sollecitato ad accettare di candidarmi, ho chiesto a chi mi ha fatto questa richiesta di definire le divisioni interne che c'erano nella lista di centrosinistra -ha detto Ferrari-, due liste che erano andate avanti in maniera parallela e poco adeguata rispetto alle esigenze alla cittadinanza. Quando si sono ricomposte queste situazioni, mi hanno chiesto di nuovo di prendere in considerazione questa opportunità e a questo punto non potevo dire di no”.

Ferrari ha subito svelato la sua prima azione da sindaco in caso di vittoria. “Scriverò al presidente Mattarella -ha detto - per invitarlo a Villadossola, in occasione dell'ottantesimo dell'Insurrezione Popolare di Villadossola l'8 novembre 2023”.

Per quanto riguarda il programma il candidato ha anticipato di essere favorevole alla creazione di comunità energetiche condivise, in modo da abbattere i costi delle bollette non solo per la pubblica amministrazione, ma anche per la popolazione. Si tratta di comunità energetiche che verrebbero realizzate in collaborazione con il gruppo Beltrame che vuole realizzare a Villadossola un campo fotovoltaico: quindi andrebbero ad aggiungersi alle opere di compensazione. Il 22 marzo il gruppo Beltrame ha incontrato Ferrari nella sua veste di candidato.

Spiega: “Ho chiesto alla proprietà un possibile intervento con ricaduta su tutta la cittadinanza in aggiunta alle opere di compensazione e mi hanno proposto la creazione di comunità energetiche che per altro avevo già in animo di chiedere”.

Ferrari ha parlato dei suoi impegni in caso di vittoria tra questi quello della valorizzazione del Villaggio Sisma: “È uno dei più importanti insediamenti architettonici urbanistici dell'alta Italia ed è riconosciuto a livello europeo ma non abbiamo saputo valorizzarlo. Occorre riprendere il progetto della richiesta del suo riconoscimento Unesco e costruire un percorso in questo senso”.

Secondo Ferrari, in tema di case popolari, serve poi riprendere i rapporti tra Comune e Atc. Il candidato ha parlato poi della situazione di disagio dei cittadini di Villadossola che vivono nelle vicinanze della linea ferroviaria: “Occorre chiedere la posa di barriere antirumore”. Tra le criticità di Villa ha citato la mancanza di luoghi di aggregazione e alcune situazioni di disagio dei minori. Forte della sua esperienza in campo sociale ha assicurato la sua grande attenzione su questi temi. A proposito della mancanza di risorse ha detto: “Ho passato 40 anni a cercar soldi e posso dire in alcuni ambiti si riescono a recuperare: occorre però, soprattutto per i fondi europei, fare squadra”.

Ha poi parlato delle situazioni che giudica di maggior sofferenza per Villadossola, come il fatto che la Virtus Villa giochi a Domodossola, nonostante nel 2018 l'attuale amministrazione avesse annunciato che, nel settore dello sport, la prima azione fosse quella di tornare in possesso della gestione dello stadio Felino Poscio. “Sono passati 5 anni non è successo nulla” ha sottolineato il candidato del centrosinistra. Ferrari ha poi parlato della situazione dell'area ex Ceretti: “Il primo maggio verrà inaugurato il monumento inserito in un contesto di grosso degrado che si trova al centro del paese. Si era costruito un percorso che doveva portare alla bonifica non è stato fatto nulla per renderla fruibile”.

Poi ha citato il problema dell'illuminazione. “Si è persa grossa occasione... La precedente amministrazione aveva predisposto un programma per andare ad appaltare un servizio che doveva essere non solo migliorativo, ma doveva consentire di poter poter tagliare i costi ma non è stato portato avanti il meccanismo di appalto e i costi sono lievitati”.

Ferrari ha inoltre anticipato alcune sue idee per valorizzare le eccellenze di Villadossola, citando ad esempio il marchio Vinavil conosciuto in tutto il mondo con la proposta di organizzare una festa con la società Mapei una volta all'anno.