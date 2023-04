“Cova l'ova”, nuova iniziativa pasquale a Santa Maria

Anche quest'anno per Pasqua Santa Maria Maggiore offrirà iniziative per grandi e bambini per arricchire il soggiorno o la visita di chi sarà in Valle Vigezzo per le festività. Oltre al tradizionale “S...cova l'ova”, quest’anno spazio anche alla nuova iniziativa “Cova l'ova”.

Il pubblico potrà “covare” le morbide uova al tegamino allestite nel giardino della Casa del Profumo, scattando foto, leggendo il giornale, chiacchierando o riposando sui nuovi cuscini pasquali di Santa Maria Maggiore. L'iniziativa si svolgerà tutti i giorni da giovedì 6 aprile a martedì 11 aprile dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 18 e poi, con gli stessi orari, nei fine settimana e ponti primaverili fino al 1° maggio.